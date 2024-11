Quotidiano.net - Sciopero medici 20 novembre: quante ore dura, i servizi garantiti (e quelli a rischio)

Roma, 152024 –e infermieri inper 24 ore mercoledì 20. Lo confermano Pierino Di Silverio, segretario Anaao Assomed, Guido Quici, presidente Cimo-Fesmed, e Antonio De Palma, presidente Nursing Up. Abbiamo chiesto a Di Silverio le ragioni della protesta e un’analisi sullo stato di salute della nostra sanità pubblica. Che cosa accadrà il 20? "Confermiamo loe la manifestazione in piazza Santissimi Apostoli a Roma – risponde il presidente di Anaao Assomed a Quotidiano.net -. E diciamo fin d’ora che se non avremo risposte, continueremo la nostra protesta ad oltranza, con varie forme. Lo dobbiamo ai cittadini”. In piazza, secondo le previsioni, “saremo almeno duemila. Questo vuole essere uno schiaffo a tutto il governo”. Ie i punti interrogativi Tra iche saranno comunqueci sono gli interventi chirurgici d’urgenza, la terapia intensiva, i trasporti del 118 e il lavoro del pronto soccorso.