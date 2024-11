Gaeta.it - Rifugiati in difficoltà a Roma: cacciati da una struttura e costretti a dormire in strada

Khaled e la sua famiglia vivono una situazione tragica mentre cercano un rifugio nella capitale italiana, ostacolo che si fa ancor più evidente durante il Giubileo, un momento di forte afflusso turistico. Questa storia di vulnerabilità mette in luce una problematica più vasta riguardante l'accoglienza deiin una città che gioca un ruolo centrale nei raduni religiosi e spirituali del mondo. Nonostante le istituzioni ecclesiastiche spesso si propongano come punti di sostegno per chi è in, non sempre riescono a offrire le soluzioni necessarie.La drammatica esperienza di Khaled e della sua famigliaKhaled, un giovane libanese di 35 anni, ha vissuto in Europa per alcuni anni prima di riuscire a far arrivare in Italia la moglie incinta e il figlio di un anno.