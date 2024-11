Pd | su AutonomiaConsulta boccia governo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.26 "Dalla Consulta sonoratura di una legge sbagliata che spacca il Paese Sono 7 i rilievi che smontano la riforma". Così la segretaria del Pd Schlein. "Avevamo chiesto alla destra di fermarsi, ora devono farlo" ,prosegue. "E' un fallimento del.Salvini mi diceva che l'autonomia è prevista dalla Costituzione e me ne avrebbe regalata una copia. Gli consiglio di leggerla con la Meloni". Su nomine Ue: "Non rispondo a Meloni? Ieri l'ho chiamata, non ha risposto. Il problema non è Fitto, ma il Ppe che allarga maggioranza a destra".