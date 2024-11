Ilnapolista.it - Marchisio: «Siamo tornati alle Sette Sorelle con questa classifica. Inter davanti al Napoli per lo scudetto»

L’ex centrocampista della Juventus, Claudiovenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare dell’attuale corsa per il primo posto in campionato: «Sembra un po’ di essereal passato, con lecosì corta. Mi auguro possa durare il più possibile».si è soffermato anche sulla rinascita della Juventus, guidata da Thiago Motta: «Arriva da anni non facili, ma ha appena attraversato un grande cambiamento. Ed è passata da un tecnico che conosceva benissimo l’ambiente e che ha vinto una Coppa Italia a uno più giovane che però ha fatto bene negli ultimi anni. Ora l’idea è totalmente diversa».Leggi anche: La carica di Sinner: «Trasformiamo l’arena in un mare arancione per le semifinali»: «Da tifoso spero nel mercato della Juve»Su cosa dovrebbe trovare la Juve per tornare ai vertici: «Abbiamo visto partite con la Juve in 10 uomini, come Lipsia, e la squadra che ne veniva ugualmente fuori alla grande.