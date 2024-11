Nerdpool.it - Industry Giant 4.0 è disponibile in early access

Dopo oltre 20 anni, uno dei franchise cult all’inizio del nuovo millennio è tornato con forza, infatti, è ora4.0 in. Il titolo sviluppato da Don VS Dodo, e pubblicato da Toplitz Production, ci permetterà di costruire dozzine di industrie, espandere le nostre infrastrutture e creare incredibili catene di produzioni.Dovremo creare una linea che va direttamente dalla raccolta di risorsa alla vendita del prodotto finale, mentre dovremo tenere sotto controllo le nostre finanze aziendali. Ma la nostra sfera d’influenza è ben più ampia del solo prodotto, infatti, potremo influenzare direttamente la crescita della città.Il fascino di questi elementi e la sfida della simulazione gestionale sottostante rimangono attuali ancora oggi. Tuttavia, Don VS Dodo, lo studio responsabile dello sviluppo, si rivolge a un pubblico più ampio rispetto ai soli veterani del franchise.