II paradiso della spesa romana è a pochi passi dalle Mura Aureliane

Per alcuni è semplicemente il mercato di Piazza Epiro, ma il nome ufficiale è Mercato Latino, come recita l'insegna rossa che campeggia all’ingressostruttura coperta.La storia del Mercato LatinoOriginario dell'inizio del Novecento, quando i banchi erano all’aperto e negli anni hanno visto passeggiare abitanti del quartiere, come Alberto Sordi e Francesco Totti, la struttura coperta è stata costruita nel 2007 e un po’ i segni del tempo li mostra, ma ci troviamo in uno dei mercati più vivacicittà. Sotto una lunga tettoia rettangolare una cinquantina di box sono allineati a destra e a sinistra di un corridoio, diviso in due lati da un piccolo spazio centrale. Nei sotterranei, un parcheggio privato.Il Mercato Latino non è un mercato turistico o un gastromercato nello stile europeo (modello Testaccio, per intenderci) con spazi per la somministrazione e sedute per mangiare.