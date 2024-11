Dailymilan.it - Calciomercato Milan, c’è una clausola per Daniel Maldini? La risposta di Galliani

Leggi su Dailymilan.it

Adrianoha fatto chiarezza sulladi, passato, nelestivo, dalal Monza e ora ossservato dalle big di Serie AL’avvio di stagione dial Monza è stato ottimo. Al netto di un solo goal realizzato in campionato, il trequartista dei brianzoli sta dimostrando, finalmente, di valere la Serie A e di poter stare alla grande nel massimo campionato italiano.Luciano Spalletti lo ha convocato sia per la sosta di ottobre che per gli impegni di novembre contro Belgio e Francia, dimostrando di credere nelle sue qualità più di quanto fatto dal, che lo ha liberato gratis, in estate, proprio per il Monza, conservando, però, una percentuale sulla futura rivendita del 50%., 12 milioni per? A giugno. View this post on InstagramA post shared by(@dani.