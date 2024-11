Calcio femminile Cortnee Vine si prende una pausa | Devo concentrarmi sulla mia salute mentale

Leggi su Sportface.it

, calciatrice australiana dei North Carolina Courage, ha annunciato che sirà unadal. “Sono certa che molte persone capiranno che la mia vita è cambiata radicalmente negli ultimi due anni. A causa di questi nuove, travolgenti esperienze, mi sono resa conto che gestire e dare priorità alla miaè diventato qualcosa su cui ho dovuto lavorare molto duramente” ha dichiarato.“Come tutte le persone che hanno a che fare con problemi di, ho i miei giorni buoni e i miei giorni brutti, ma ogni giorno è una lezione per imparare a trovare il giusto equilibrio. Per ora,sul mio benessere, ed è per questo che mi prendo unaper un po’” conclude la nota. Non sono tardati ad arrivare i tanti messaggi di solidarietà, anche da parte delle sue compagne di Nazionale, che sui social hanno scritto: “Sempre al tuo fianco,“.