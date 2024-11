Borsa | Milano resiste +02% bene Generali Mediobanca e Iveco

Quotidiano.net - Borsa: Milano resiste (+0,2%), bene Generali, Mediobanca e Iveco

Leggi su Quotidiano.net

Si stabilizza in territorio positivo Piazza Affari dopo 3 ore di scambi. L'indice Ftse Mib, a cavallo della parità per l'intera mattinata, guadagna lo 0,2% a 34.433 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende a 118,5 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,7 punti al 3,52% e quello tedesco in crescita di 0,2 punti al 2,34%. Prosegue la corsa di(+4,65%) nel giorno dei conti dei 9 mesi, migliori delle stime degli analisti. In luce(+2,18%), a monte della catena di controllo e fresca anch'essa di risultati. Accelerano anche(+2.03%), sull'onda lunga dei conti e Saipem (+1,73%), fresca di una commessa in Suriname, al confine con la Guyana e il Brasile. Proseguono in rialzo Erg (+1,29%), Azimut (+0,99%), Tenaris (+0,97%) e Italgas (+0,99%), mentre si muovono in ordine sparso le banche.