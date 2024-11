Biccy.it - Amanda Lecciso spiffera il segreto di Helena e Lorenzo

Leggi su Biccy.it

Spolverato ieri pomeriggio si è appartato nel giardino della casa del Grande Fratello con Luca Giglio e gli ha chiesto se sapesse qualcosa su lui ed: “Ma tu sai di me e lei? Parlo del fuori“. Giglio ha risposto di no e in molti hanno subito ipotizzato che Spolverato e la Prestes si conoscessero già prima di entrare nella casa del GF. Adesso però il dubbio è diventato certezza grazie ade ildied: “Si sono sentiti”.Mentre era in camera con Tommaso Franchi,ha bisbigliato: “Se lui edsi sono sentiti fuori? Sì!“.Non ci sarebbe nulla di male seedsi fossero già visti già prima di entrare nella casa del Grande Fratello, anche perché pare facciano parte della stessa agenzia. Insospettisce però il fatto che non l’abbiano mai rivelato e anche il fatto che nonostante le liti lei continui a tutelarlo.