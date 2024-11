Tpi.it - All’aeroporto di Fiumicino una Newton Room permanente dedicata alla formazione nelle discipline scientifiche

Fornire un utile strumento di, tramite un approccio di tipo innovativo e interattivo. È questo l’obiettivo a cui contribuisce Aeroporti di Roma, la società del Gruppo Mundys che gestisce gli aeroporti die Ciampino, e che lo scorso 28 maggio, ha aperto nell’area arrivi del Terminal 1 del Leonardo da Vinci, una, aula esperienzialenell’ambito delle materie STEM (Science, Technologies, Engineering and Mathematics) connesse al mondo del trasporto aereo e rivolta a giovani studentesse e studenti del territorio.Questo spazio, inaugurato in collaborazione con l’azienda aeronautica statunitense Boeing e la Onlus norvegese FIRST Scandinavia, è la primain Italia, nonché la prima instta all’interno di uno spazio aeroportuale.