Gaeta.it - Albergo di Selva di Cadore: il titolare si scusa dopo il rifiuto di una prenotazione a una coppia israeliana

Il mondo del turismo si è trovato al centro di una polemicala decisione di un albergatore didi, in provincia di Belluno, di rifiutare unaeffettuata da unadi israeliani. L'episodio ha sollevato un acceso dibattito, portando il, Patrik Ongaro, a tornare sui suoi passi e a presentare le sue scuse pubblicamente. Importante, nel contesto attuale, è comprendere le ripercussioni sociali di tali scelte.Scuse e chiarimenti deldell'aver rifiutato la, Ongaro è stato sottoposto a una valanga di critiche sui social e nei media, accusato di razzismo e antisemitismo. In risposta a questi attacchi, ha rilasciato una dichiarazione all'agenzia ANSA in cui ha cercato di chiarire la sua posizione.