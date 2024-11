Quotidiano.net - Addio a Matilde Clementoni, regina dei giocattoli

È scomparsa ieri mattina, all’età di 93 anniBrualdi, presidentessa onoraria diSpa e co-fondatrice, insieme al marito Mario, dell’azienda che oggi è un simbolo del Made in Italy nel settore dei giochi educativi. Originaria di Pesaro, si trasferì a Recanati nel 1963, dove con il marito iniziò a costruire un progetto imprenditoriale che ha dato vita a una delle realtà industriali di maggior successo a livello internazionale. Fin dai primi anni,Brualdisi distinse per il suo impegno nelle aree strategiche della produzione, delle risorse umane e degli acquisti, contribuendo in modo decisivo a dare solidità e concretezza all’organizzazione aziendale. Nel corso degli anni, la gestione dell’azienda è passata nelle mani dei suoi quattro figli, che ne continuano oggi la guida, portando avanti l’eredità di una visione imprenditoriale fondata sui valori di serietà, dedizione e passione per il lavoro.