Ilrestodelcarlino.it - Teatro di Imola, boom degli abbonamenti: cresciuti del 23% in un anno

, 14 novembre 2024 – Numeri positivi per la campagna2024/25 delcomunale Ebe Stignani, che si prepara alla nuova stagione di prosa (si parte dal 20 al 24 novembre con Re Lear) con protagonisti Elio De Capitani, Angela Finocchiaro, Neri Marcorè, Serra Yilmaz, Lunetta Savino, Ambra Angiolini, Andrea Pennacchi e Gabriele Lavia. Il 94% dei 1.440 abbonati alla scorsa stagione ha infatti riconfermato il proprio abbonamento, per un numero assoluto di 1.353; agli affezionati si sono poi aggiunti 422 nuovi abbonati (l’precedente erano 250, +70%). Il numero totaleabbonati arriva così a toccare quota 1.775 spettatori, oltre il 23% in più rispetto alla stagione precedente. Tanti anche i giovanissimi: sono 67 glidi chi ha meno di vent’anni. Infine gli incassi, che registrano un +23%, per un totale di quasi 318mila euro.