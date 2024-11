Gaeta.it - Semplificazioni per il rinnovo dell’iscrizione all’Anagrafe antimafia: cosa cambia per le imprese post sisma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Ministero dell’Interno ha avviato una revisione delle procedure per il, utile per le aziende che partecipano a appalti legati alla ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici. Dopo l’approvazione delle Quarte linee guida da parte del Cipess, moltein Abruzzo, Centro Italia, Ischia, Campobasso e Catania vedranno alleggerite le procedure di controllo, mantenendo tuttavia gli obblighi di verifica.Nuove procedure per ilLa nuova regolamentazione si rivolge a tutti gli operatori economici chiamati a intervenire negli appalti pubblici, non solo a quelli già iscritti nella lista. Questemirano a rendere più snelle le pratiche burocratiche senza compromettere l’efficacia dei controlli