Sport.quotidiano.net - Perugia, c’è ancora il Pineto: è la terza volta. Zauli va a caccia della sua prima vittoria

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo tre partite (due sconfitte e un pari) ilha mantenuto la porta inviolata. Ha retto l’urto contro la Ternana, squadra che solo in altre due circostanze, in questo campionato, non è andata in gol. ilcompie i primi passi verso l’uscita dal tunnel, ma adesso perè arrivato il momento di portare a casa i tre punti. Di spingere sull’acceleratore per poter uscire da una zona pericolosa e per poterambire ad un posto decoroso in classifica. Il tecnico dovrà farlo a, formazione che i biancorossi hanno già affrontato due volte in questa stagione, unain amichevole estiva (match finito in pareggio) e l’altra in Coppa Italia, con successo per 2-0 e reti di Seghetti e Montevago. Una tradizione favorevole che non può essere ignorata. Il Grifo dovrà fare leva sull’atteggiamento ritrovato, perché per l’allenatore biancorosso non èarrivato il momento dell’abbondanza.