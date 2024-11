It.newsner.com - Perché le amicizie negli anni 70? erano davvero le migliori

Nella società di oggi, frenetica e caotica, è difficile non provare un senso di nostalgia per i tempi più semplici degliSettanta e Ottanta.Ricordo vividamente le giornate trascorse in sella alla mia bicicletta, con il vento tra i capelli e il mondo che si estendeva davanti a me. Il richiamo di mia madre “torna a casa prima che faccia buio!” riecheggiava in sottofondo mentre vagavamo liberi, creando ricordi con gli amici.tempispeciali!E sapete, a quei tempi le persone parlavanotra loro. Le conversazionisignificative e le interazionispesso faccia a faccia piuttosto che attraverso gli schermi.Sebbene gli70? avessero certamente le loro imperfezioni, sembrano un’età dell’oro rispetto all’incubo distopico in cui talvolta ci troviamo oggi.