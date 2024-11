Ilfattoquotidiano.it - Per amore o per livore, è sempre “The dark side of the moonnezz” (cit) – Domeniche Bestiali

Parola d’ordine sdoganare: lesono un campo aperto, senza barriere e senza confini, comeanche in senso prettamente fisico e non solo figurato. E se nel calcio che conta ci vogliono anni per sdoganare concetti e trend lesi mostrano“avanti” anni luce. Anche nelle sperimentazioni dei diversi stati psicologici: roba seria, mica come estemporanei sfoghi post eliminazione Champions. Sdoganare spesso fa rima con osare, anche se a osare troppo ci si può confondere e cadere in errori più o meno clamorosi.RAGE AGAINST MOON(NEZZ)Lo diciamo subito: per il titoletto abbiamo copiato Tony Tammaro e il suo album “Theof the”. Ricordate Buffon col “Bidone della spazzatura” che l’arbitro di Real-Juve avrebbe avuto al posto del cuore? Ecco, il bidone della spazzatura è ricorrente nellee per motivi diversi.