Bergamonews.it - Messico: Paese di opportunità per l’internazionalizzazione delle imprese italiane

Il Consolato Generale dela Milano, la Camera di Commercio delin Italia (CaMexItal) e Confindustria Bergamo, in collaborazione con IC&Partners, Banca Akros e Brembo, hanno organizzato l’evento: “Alla scoperta deldiper”. L’appuntamento sarà il 18 novembre a partire dalle 16 nell’Auditorium di Confindustria Bergamo, in via Stezzano 87, Bergamo, Kilometro Rosso, Gate 5.L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Claudia Persico, Vice Presidente di Confindustria Bergamo, Luca Passariello, Head of SACE Connects Program; Segretario Generale della Camera di Commercio delin Italia (CaMexItal) e di María de los Ángeles Arriola Aguirre, Console Generale dela Milano.Seguiranno gli interventi di Sergio Contreras, Presidente Esecutivo del Consiglio Imprenditoriale Messicano di Commercio Estero, Investimento e Tecnologia, su “L’importanza strategica delper le”, di Francisco N.