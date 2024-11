Lanazione.it - Liste di attesa, burocrazia e costi inaccessibili "Un anziano su quattro rinuncia alle cure"

Arezzo, 14 novembre 2024 – Il presidente provinciale dell'ANAP, Angiolo Gtti, esprime profonda preoccupazione per la condizione in cui versano gli anziani nel nostro Paese, evidenziando la difficile realtà dell'accessoe ai servizi di assistenza sanitaria. Il sistema sanitario, come conferma anche il recente rapporto del programma di sorveglianza “PASSI d'Argento” dell'Istituto Superiore di Sanità, mostra segni di crescente difficoltà che si ripercuotono in modo pesante sulla popolazione anziana. Secondo i dati di PASSI d'Argento, nel biennio 2022-23 ben il 18% degli anziani ultra 65enni ha dichiarato di averto dovuto, nei 12 mesi precedenti, a una visita medica o un esame diagnostico necessario, con punte che raggiungono il 40 % in alcune regioni. Le principali cause di questasono le lunghedi, indicate dal 55% degli intervistati, seguite daielevati e ddifficoltà logistiche.