Ilgiorno.it - Leoncavallo, il Ministero dell'Interno condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi per il mancato sgombero del centro sociale

Milano, 14 novembre 2024 – Ilè statodalla Corte d'Appelloa seconda sezione civile del Tribunale di Milano adi euro alla proprietà delper ildeldi via Watteau. La sentenza del collegio presieduto da Carlo Maddaloni ha completamente ribaltato quella di primo grado, che aveva dato torto alla società L'Orologio srla famiglia(con condanna a pagare spese processuali per 30mila euro). Per i giudici, "può ritenersi acclarata la natura illecita del contegno serbato dall'amministrazione, che, pur nella piena consapevolezza'occupazione abusiva che interessava lo stabile oggetto di causa, non ha dato corso all'esecuzione del provvedimento giudiziario e, adducendo solo generiche difficoltà di ordine pubblico in caso di, ha lasciato che il tempo passasse, senza adoperarsi effettivamente per pervenire a una soluzione".