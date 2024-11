Ilgiorno.it - L’allenatore dei San Victory Boys: "Chi partecipa capisce il progetto"

Leggi su Ilgiorno.it

Si gioca anche quest’anno. Martedì, sabato, martedì, sabato. L’allenamento a metà settimana, poi la partita nel week end. In un campionato organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Milano nel quale c’è posto anche per i San. Si chiamano così, i ragazzi che fanno parte della squadra di detenuti nel carcere di San Vittore, affidata a un gruppo di lavoro che comprende allenatore, vice-allenatore, preparatore dei portieri e un ulteriore membro dello staff che, oltre ad arbitrare alcune gare, fa da figura di raccordo con gli altri fischietti che dirigono al sabato. A coordinare il tutto la responsabile del, Lucia Teormino. Ad inizio anno la squadra partecipò, centrando sei vittorie in altrettante gare, ad uno dei tornei primaverili. Quest’anno l’attività del“Liberi di giocare”, da cui nascono i San, è ripartita dal campionato Open C, sessione invernale.