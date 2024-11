Nerdpool.it - HBO conferma il film di Game of Thrones (ma di cosa dovrebbe parlare?)

Leggi su Nerdpool.it

L’amministratore delegato della HBO Casey Bloys ha appenato che la Warner Bros. sta sviluppando un possibile spin-off cinematografico diof. Bloys ha parlato martedì ad un evento stampa, dove ha affrontato le recenti notizie su unambientato a Westeros.Sebbene il progetto sia reale, non vi è alcuna garanzia che otterrà il via libera e Bloys non ha condiviso alcun dettaglio significativo sulla trama. Bloys ha detto che la Warner Bros. sta cercando idee per unspin-off diofin collaborazione con l’autore George R.R. Martin. Secondo un rapporto di Variety, ha detto: “Svilupperanno idee. Vedremo se va bene. Leggeremo le sceneggiature insieme a loro. Penso che potrebbe essere divertente e interessante. Voglio dire, questo è il punto dello sviluppo, vedi è ‘C’è una storia che vale la pena di essere nei cinema e in un grande spettacolo?’ Penso che sarebbe divertente.