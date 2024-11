Oasport.it - Golf: Edoardo Molinari vince a Tarragona e mantiene la carta DP World Tour, Gregorio De Leo la conquista con un eagle all’ultima buca

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa la lunghissima, e ancor più massacrante del solito, corsa alle carte per la stagione 2025 del DP. Il torneo finale della Q School, all’Infinitumdi, ha emesso i suoi verdetti e, anche in chiave italiana, c’è da parlare. Innanzitutto partendo dalla testa, perchénon sololasenza mai avere neanche il minimo dubbio che ciò accada, maanche l’intero torneo. Sei giri, sette giorni (a causa dello stop di ieri causa maltempo) e 399 colpi per il torinese, che finisce in -29 (65 61 72 68 66 67) e onora da par suo il ruolo di vicecapitano europeo di Ryder Cup, mantenuto anche per il 2025.Dietro di lui lo svedese Niklas Lemke, staccato di un colpo (e a un certo punto anche leader prima della ripresa del comando di Dodo), e l’americano Davis Bryant, rimasto indietro di due.