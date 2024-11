Panorama.it - Giornata mondiale del diabete: come prevenire e curare la malattia

Ogni anno, il 14 novembre, si celebra ladel, istituita nel 1992 su iniziativa della Federazione Internazionale del(IDF) e dell’Organizzazionedella Sanità (OMS), per sensibilizzare riguardo a unache colpisce oggi, nel mondo circa 350 milioni di persone, con i casi raddoppiati dal 2000 a oggi: in Italia sono diabetici circa 4 milioni di cittadini, e inoltre si stima che almeno un milione di persone, nel nostro Paese, ne soffrano senza saperlo. La data è stata scelta perché è il giorno di nascita del medico canadese Frederick Grant Banting, che nel 1921 scoprì l’insulina assieme al collega Charles Herbert Best. Questa fondamentale scoperta ha permesso di trasformare ildamortale a patologia cronica, controllabile con i farmaci.