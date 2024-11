Ecco cosa fa adesso Stefano De Martino i corridoi della Rai ‘parlano’ | la scoperta sul re di Affari tuoi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Deè il nuovo re di. In tutti i sensi perché nonostante l’eredità ‘pesante’ di Amadeus, il conduttore napoletano è riuscito a conquistare sin da subito il pubblico del celebre game show di Rai 1. Ed è riuscito anche a registrare numeri da capogiro che hanno soddisfatto a pieno i vertici dell’azienda.In due mesi circaDeha saputo dimostrare le sue qualità e c’è già chi sogna di vederlo in futuro sul palco del Festival di Sanremo. Ha già anche un imitatore. È Luigi Esposito del duo Gigi e Ross, che nel programma GialappaShow, in onda tutti i lunedì su Tv8, ha già un successo immenso.Leggi anche: “Ora m’arrabbio”. Fuori dal coro, Mario Giordano perde la pazienza. E tira in ballo Lilli GruberDe, le voci daiRaiCon la cravatta rossa, la camicia bianca, barba appena accennata e pantalone che evidenzia il lato B, il fintoDefa anche l’accento napoletano sul palco del GialappaShow.