È in libreria Nutrire la mente il nuovo libro di Giorgio Calabrese e Salvo Noè

Il volume, scritto con la collaborazione della dott.ssa Cinzia Myriam, offre un percorso di rieducazione alimentare per comprendere il profondo parallelismo tra-pensieri, corpo-cibo e perseguire l’obiettivo definito BIO: Benessere Interiore Olistico.“Fa’ che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”. Da questa frase di Ippocrate parte il lungo viaggio contenuto inla(Edizioni San Paolo 2024) l’ultima opera realizzata dal prof., medico nutrizionista noto a livello internazionale, del dott.Noè, psicologo e volto televisivo, e una voce femminile, quella della dott.ssa Cinzia.Perché pensare bene e mangiare bene fa vivere bene? Quando non siamo di buonumore, magari tristi e depressi tenderemo ad alimentarci in modo più “pesante” e disarmonico.