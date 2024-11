Sport.quotidiano.net - Cuore Sella, con Cremona vince al fotofinish

cento 88 juvi87: Davis 29, Henderson 15, Benvenuti 2, Sperduto 16, Nobile 8, Berdini 3, Ramponi 2, Tanfoglio 6, Alessandrini 7, ne Delfino, Tamani e Moretti. All. Di Paolantonio. FERRARONI JUVI: Giombini 2, Barbante 9, Bertetti 12, Massone 3, Brown 22, Zampogna, La Torre, Tortu 8, Polanco 21, Morgillo 10, Caporaso ne. All. Bechi. Arbitri: Salustri, Martellosio e Picchi. Note: parziali 24-26; 39-49; 72-68. Quella corsa sotto la curva, come dopo i gol più belli a tempo scaduto. La stessa che ha fatto Sperduto ieri sera controalla Baltur Arena, una volta segnato il libero a 3 decimi dalla fine, che vale la partita e la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro. Si inizia con 15 minuti di ritardo, per consentire i soccorsi ad uno spettatore colpito da malore sugli spalti.