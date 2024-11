Unlimitednews.it - Cleveland non si ferma, Antetokounmpo da record

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Undici match nella notte Nba con prestazioni e numeri da capogiri. Se si parla di statistiche non sipiùche mette in fila la 13esima vittoria su altrettante gare disputate e questa volta a farne le spese sono i Sixers. I Cavaliers si impongono 114-106 a Philadelphia con Donovan Mitchell che sfiora la tripla doppia, chiudendo con 23 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Il più prolifico è Darius Garland che di punti ne fa 25, poi ci sono i 14 di Mobley e la doppia doppia da 11 punti e 12 rimbalzi di Allen. I padroni di casa (out George ed Embiid) si affidano a Jared McCian (34 punti e 10 assist per lui), ma non c’è niente da fare e la marcia inarrestabile dicontinua. Sono tre i successi consecutivi dei Lakers che si impongono 128-123 sui Grizzlies con LeBron James che trascina i suoi con un’altra tripla doppia, questa da 36 punti, 12 rimbalzi e 14 assist, mentre il figlio Bronny resta a guardare.