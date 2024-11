Lanazione.it - Calabrò e la "Meccanica di un addio", nel cuore dell’Amazzonia

Leggi su Lanazione.it

S’intitola "di un" (Marsilio editore) il libro, ambientato in Amazzonia, che segna l’esordio letterario di Carlo, bioingegnere che ora vive a New York. "In Brasile, per lavoro, ho vissuto per 11 anni – spiega l’autore – di cui quasi cinque lavorando a diretto contatto con l’Amazzonia. Ho trascorso lì anche periodi lunghi che mi hanno dato modo di accorgermi di aspetti della vita quotidiana e delle organizzazioni criminali che vanno al di là di quello che parlano i reportage. Da qui l’idea di raccontarli in un’opera di narrativa, dove il lato documentario si intreccia alla fantasia. Il villaggio di cui parlo non esiste, ma esistono villaggi che ho visitato e ci somigliano molto, che poi ho fuso in un luogo immaginario. Del resto la scrittura è sempre stata una mia passione, infatti collaboro come sceneggiatore con un regista in Brasile".