Bonus Natale anche per i genitori single, via il requisito del coniuge a carico

(Adnkronos) – Ildi 100 euro, erogato con la tredicesima 2024, non sarà più dedicato solo alle coppie sposate, potranno invece richiederlo. A dichiararlo è il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, dopo l’approvazione di ieri da parte del Cdm. “Viene ampliata la platea dei contribuenti che percepiranno ildi 100 euro a. Passeremo da poco più di un milione di contribuenti – ha detto – a oltre quattro milioni e mezzo. Viene di fatto eliminato ildi avere ile dunque per avere ilbasterà avere almeno un figlio a”. “Si tratta di una ulteriore spinta per i consumi natalizi, un aiuto in più ai lavoratori e ai contribuenti in un momento particolare dell’anno, quando le spese familiari tendono ad aumentare”, ha aggiunto.