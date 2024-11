Gaeta.it - Be Travel Onlife 2023: Un confronto tra intelligenza artificiale e turismo umano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Si avvicina l’annuale appuntamento di Be, giunto alla sedicesima edizione. Quest’anno, l’evento si svolgerà il 27 e 28 novembre e avrà come tema centrale “Balance: AI Confluence in“. Un’iniziativa che esplorerà le sfide e le opportunità derivanti dall’interazione trae approccionel settore turistico. Di fondamentale importanza, i relatori ed i partecipanti affronteranno i cambiamenti climatici, la sicurezza informatica ed altri temi cruciali per il futuro deldigitale.Temi chiave dell’eventoL’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di importanti attori del panorama turistico, come Booking.com e Airbnb. I temi principali che verranno approfonditi includono quattro aree fondamentali: Destination, Digital Strategy, Food & Wine Tourism e Hospitality.