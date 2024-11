Iltempo.it - Altra vittoria per Io Canto Generation. Cresce Amadeus, Salvini fa bene a Gruber

Gli ascolti e i dati Auditel di mercoledì 13 novembre 2024 vedono, in prima serata su Rai1, il film Gifted - Il dono del talento con Chris Evans e Octavia Spencer totalizzare il 12.4% di share, pari a una media di 2.189.000 spettatori. Su Canale5 la finale di Iocondotta da Gerry Scotti, con ladella quindicenne Namite Selvaggi, ha conquistato invece una media di 2.220.000 teste pari al 17.3% di share, in crescita e vincendo la serata. Su Rai2, il terzo appuntamento con la nuova serie Tv L'ispettore Stucky, interpretata da Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova e ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, sigla una media di 1.314.000 spettatori pari al 6.8%. Per l'approfondimento, Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli su Rai3 ottiene il 10.1% di share pari a una media di 1.