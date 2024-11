Gaeta.it - UrbanV entra nel mercato saudita con un accordo per la mobilità aerea avanzata

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante novità nel settore dellaavviene con l’ingresso diin Arabiatramite un’strategico con Cluster2, un noto operatore aeroportuale che gestisce ben 22 aeroporti sul territorio. Questopone l’accento sullo sviluppo dell’Advanced Air Mobility e dell’Urban Air Mobility , aree in rapida espansione che potrebbero trasformare le modalità di trasporto aereo nel Regno. Le due aziende collaboreranno per condurre studi di fattibilità, un passo cruciale per integrare soluzioni dinegli aeroporti di Cluster2, in conformità con le normative dell’Autorità generale per l’aviazione civile.Dettagli dell’La partnership prevede chemetta a disposizione il proprio know-how nel settore della, dando vita a programmi di formazione e fornendo competenze tecniche per garantire un’integrazione fluida delle nuove tecnologie.