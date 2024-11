Ilgiorno.it - Progetto Arca, trent’anni di impegno a fianco degli ultimi

Milano, 13 novembre 2024 – Una moltitudine di persone sdraiate ai piedi di Palazzo Marino, con le coperte addosso. A rappresentare tutti coloro che ogni giorno combattono con la povertà, che “ha carattere multidimensionale: influenza le relazioni e le prospettive”. È tra i messaggi di Fondazione, che festeggia 30 anni di attività. Era il 15 novembre del 1994 quando la neonata associazione aprì a Milano, in via Ascanio Sforza, il primo centro di accoglienza per 8 persone senza dimora con dipendenze, un luogo protetto che faceva da ponte tra la strada e il percorso riabilitativo. Nel 2009 è diventata fondazione. “Da allora, l’per e con le persone fragili è cresciuto: ogni giorno offriamo un aiuto concreto a persone senza dimora, famiglie in emergenza economica e abitativa, persone con problemi di dipendenza, migranti in fuga da guerre e povertà.