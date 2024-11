Anteprima24.it - L’Istituto “B. Croce” in Ungheria per un progetto europeo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUno specifico programma di formazione con interscambi culturali tra istituti scolatici di varie nazioni del vecchio continente, per la promozione della?partecipazione?alla vita democratica e sociale da parte delle giovani generazioni.Un prestigioso, denominato “Into the Woodland Scope” dello specifico programma “Erasmus + KA 201”, che da due decenni vede come importante e costante interprete una scuola irpina, ossiaComprensivo Statale “Benedetto” di Flumeri, guidato dal dirigente scolastico Michele D’Ambrosio.Per l’annualità 2024, ilpresentato dal team “Erasmus +” deldi Flumeri, formato dallo stesso dirigente D’Ambrosio, unitamente al direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola Salvatore Cava, e dai due coordinatori i docenti Raffaele Battiante e Antonio Santosuosso, si è piazzato al decimo posto della graduatoria nazionale su oltre trecento partecipanti.