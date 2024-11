Dilei.it - Jasmine Carrisi a La Volta Buona e il flirt col figlio di Madonna: “Ora siamo amici”

Quandosi siede nello studio di La, probabilmente non immagina che una semplice chiacchierata con Caterina Balivo potrebbe riportarla al centro delle cronache rosa, accanto a un nome così altisonante come quello di.Eppure, la conversazione prende una piega inattesa quando la Balivo, con il sorriso di chi ha una notizia gustosa da tirare fuori, la incalza su un presuntocon David Banda, ildella regina del pop. “Insomma, tuo padre ha detto che stavi quasi per renderlo consuocero di!” scherza Balivo, accendendo una scintilla di curiosità.L’ammissione di: c’è stato un piccoloCon un’innata timidezza e un po’ di imbarazzo,conferma, quasi a mezza voce, che qualche anno fa, durante un incontro in Puglia, tra lei e David c’è stato qualcosa: un, forse un bacio, il tutto condito dall’innocenza dell’inesperienza.