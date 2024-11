Ilrestodelcarlino.it - Gozzoli ucciso di notte, l’autopsia lo conferma

L’omicidio avvenne durante la: gli esiti dello hannoto. In aula, però, sono state illustrate anche le possibili dinamiche che hanno portato al terribile decesso della vittima. E’ stato sentito il medico legale nominato dalla procura, ieri, in aula nell’ambito del processo per il delitto di Alessandro, il 41enne di Bazzano (nel bolognese) trovato morto all’interno del suo appartamento di Casinalbo il 10 marzo di un anno fa. La vittima aveva mani e piedi legati. A processo, dinanzi alla Corte D’Assise c’è un ragazzo di 20 anni: la difesa ha optato per il rito ordinario. Il presunto complice, invece, sarà giudicato con rito abbreviato. Per quest’ultimo, 21 anni la procura nei giorni scorsi ha chiesto 18 anni di carcere. Le accuse, nei confronti dei due amici, che hanno entrambi il domicilio in un campo nomadi di Bologna, sono quelle di omicidio volontario, rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito.