Casteldaccia, "operai senza protezioni"

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.45 "Nessun dipendente di Amap Spa e Quadrifoglio Group presente presso l'impianto fognario, il 6 maggio 2024, era dotato di dispositivi di sicurezza per le vie respiratorie". Così i consulenti della Procura di Termini Imerese per la morte di 5, a(PA), intossicati mentre lavoravano alla manutenzione della rete fognaria. Inoltre, nessuno degli operatori, forse tranne uno, aveva avuto una specifica formazione.Indagati per omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime dirigenti e tecnici delle società coinvolte