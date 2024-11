Zonawrestling.net - Booker T: “Il nuovo WWE United States Women’s Championship è necessario”

Nell’ultimo episodio del “Hall of Fame podcast”,T ha parlato delWWEe del perché sia.Le parole diTSul WWE: “È, anche solo perché dà allo show un elemento in più. Dà alle donne qualcos’altro per cui competere. Mostra come puoi salire di livello nel business senza necessariamente puntare al titolo massimo. Credo che per l’azienda avere questi titoli secondari sia una risorsa molto più importante di quanto sembri.“PoiT ha continuato dicendo: “In questo business un wrestler combatte solo per una cosa.vincere un titolo. È questo il punto: vuoi vincere un titolo. E non deve essere necessariamente il titolo mondiale quando ne vinci uno per la prima volta, perché semplicemente sei felice di averne vinto uno.