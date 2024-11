Lapresse.it - Atp Finals, Alcaraz batte Rublev e torna in corsa per le semifinali

Carlosresta inper qualificarsi alledelle Atpdi Torino grazie al successo ottenuto contro Andreyin due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (8) in un’ora e 38? di gioco. Il tennista spagnolo, non al meglio della condizione e battuto all’esordio nel torneo da Casper Ruud, tornerà in campo venerdì per affrontare Alexander Zverev. Alle 20.30, per la seconda giornata del gruppo ‘Newcombe‘, si affronteranno proprio Zverev e Ruud.?? CARLOS.. ??#NittoATP@carlospic.twitter.com/Yhr650qF8z— ATP Tour (@atptour) November 13, 2024