News.robadadonne.it - Agata Margaret Spada, morta a 22 anni dopo una rinoplastica. Indagati i titolari dello studio

Leggi su News.robadadonne.it

Un viaggio da Lentini, in provincia di Siracusa, a Roma, per sottoporsi a una, un trattamento estetico al naso piuttosto comune. Voleva stare meglio con la propria immagine,, la ventiduenne siciliana che è invece deceduta in seguito all’intervento,aver lottato per tre giorni tra la vita e la morte.Adesso gli inquirenti hanno ovviamente aperto un’inchiesta per cercare di far luce sulla morte della giovane, arrivata nella capitale con il fidanzatoaver trovato, scrollando su TikTok, l’inserzione di un chirurgo a cui ha poi deciso di affidarsi per l’operazione al naso. A chiarire con esattezza le cause del decesso sarà l’autopsia, affidata al Policlinico di Tor Vergata e disposta subitol’apertura dell’inchiesta, visto cheè uscita incosciente dallodel medico al termine dell’operazione, venendo subito trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, dove è arrivata già in condizioni critiche, fino alla dichiarazione di morte cerebrale, il 7 novembre scorso,3 giorni di agonia.