Ue stallo sui vicepresidenti La vergogna del Pd | no a Fitto Meloni a Schlein | È la tua posizione?

Giornata di trattative a oltranza a Bruxelles – con un impegno personale della presidente Ursula von der Leyen – dopo le audizioni dei seiesecutivi designati, tra i quali anche l’italiano Raffaele. Come da previsioni della vigilia, la valutazione che deve confermare le nomine è slittata per l’impossibilità di trovare un accordo per la maggioranza qualificata su tutti i. Allo stato attuale, non si sa quando arriverà: potrebbe essere tra un giorno, come potrebbe essere tra una settimana. In ogni caso, deve arrivare entro il 21 novembre, termine ultimo per consentire il voto nella plenaria di Strasburgo già convocata per il 28 novembre e, dunque, l’insediamento della Commissione per il 1 dicembre, su cui – dicono i rumors – von der Leyen non è disposta a cedere.