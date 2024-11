Gaeta.it - Tragico incidente in provincia di Salerno: muore ventenne in sella a una bicicletta

Facebook WhatsAppTwitter Un altro episodio drammatico ha colpito la comunità di Capaccio Paestum, nel Salernitano, quando un giovane ciclista ha perso la vita in unstradale avvenuto sulla stradale 11. La vittima, undi origine straniera, ha subito un impatto violento con un’automobile, le cui cause sono oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.I dettagli dell’L’è avvenuto in serata, quando il giovane stava percorrendo lale in. Le prime ricostruzioni indicano che il ciclista ha avuto un contatto diretto con un veicolo, le cui caratteristiche non sono state ancora rese note. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo per il giovane non c’è stata speranza.