Quotidiano.net - Tom Cruise, 62 anni e una nuova Mission Impossible

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 novembre 2024 –’ per Tom. L’attore vestirà per l’ottava volta i pdel protagonista, l’agente Ethan Hunt che interpreta dal 1996. Ad annunciare il nuovo titolo è stato lui stesso sui social. Di ‘– The Final Reckoning’ (part 2)è anche il produttore. il film uscirà prossimamente al cinema ed è la seconda parte di quello del 2023, per la regia di Christopher McQuarrie che ha curato assieme aanche quest'ultima pellicola.per Tom, arriva "The Final Reckoning" La saga di ‘’ è ispirata all'omonima serie televisiva. Il primo film – come detto –risale al 1996 e ha guadagnato finora oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Nel nuovo trailer vediamo un Tom, 62, che combatte una vera e propria guerra contro il tempo.