Stabilità e crescita, i numeri di Mediobanca nel trimestre

Dopo il record, laha chiuso il terzo, il primo dell’anno fiscale, con un utile netto a 330 milioni di euro, in calo del 6,1% su base annua, dopo i risultati strepitosi dell’anno precedente, archiviato con utili per 1,27 miliardi e 1,1 miliardi ai soci tra dividendi e buyback. Tornando al, i ricavi consolidati si sono confermati stabili a 864,6 milioni, mentre le commissioni nette hanno registrato unaa doppia cifra (+29%). Un andamento commerciale robusto, rivendicato dalla stessa Piazzetta Cuccia, pur in uncaratterizzato dalla stagionalità estiva, e improntato ad unasempre più selettiva degli attivi.“Dopo aver chiuso lo scorso esercizio con i risultati migliori di sempre,ha confermato anche in questoladi tutte le sue divisioni, consolidando le principali iniziative del Piano 23-26”, ha commentato in tal proposito l’amministratore delegato, Alberto Nagel.