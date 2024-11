Sport.quotidiano.net - Serie D, metaurensi primi in classifica dopo la vittoria con la Fermana. Il diesse D’Anzi: "Ora ci aspetteranno, ma siamo pronti a giocarcela con tutti». Fossombrone da applausi, Fucili: "Merito del collettivo»

Grazie ad una doppietta di bomber Casolla e ad un’altra prova maiuscola del, ilbatte la, riagguanta la Sambenedettese reduce da un pareggio a Chieti e si riposiziona in vetta alla. Un campionato del tutto straordinario questo per il club del presidente Nardini anche se tutte le sue componenti tengono i piedi ben saldi per terra. "Abbiamo disputato una buona partita davanti al nostro pubblico – dice l’allenatore Michele– ci tenevamo a dare continuità di prestazioni e di risultato,stati bravi ad intrepretarla bene da subito, creando una situazione su palla inattiva e da qui il rigore. Bravi anche a non permettere ai nostri avversari di entrare mai in partita, continuando a spingereil vantaggio". "Era una partita – riprende il tecnico – che temevano, soprattutto per le ripartenze della, invecestati attenti, ordinati e anche concreti nel capitalizzare le occasioni avute.