Serie A, è bagarre Scudetto: non accadeva dal 1983

Un campionato così equilibrato non si vedeva da 41 anni: il Napoli di Conte guida il gruppo delle pretendenti al titolo Mai così tante squadre in lotta per lodopo 12 giornate. LaA sta regalando uno spettacolo che mancava da 41 anni, con sei formazioni racchiuse in appena due punti.Il Napoli di Conte guida la classifica a quota 26 punti, ma il vantaggio è minimo. Alle spalle degli azzurri, a una sola lunghezza di distanza, si è formato un quartetto composto da Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina. La Juventus di Thiago Motta chiude il gruppo a 24 punti.Un record che ha il sapore della storiaBisogna tornare alla stagione/84 per trovare una situazione simile. All’epoca, con il campionato a 16 squadre e la vittoria che valeva due punti, Juventus e Roma guidavano a quota 16, seguite da Verona, Torino e Sampdoria a 15, mentre Fiorentina e Milan inseguivano a 14.