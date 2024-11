Gaeta.it - Scoperta evasione fiscale nelle Valli Giudicarie: 25 locatori non dichiarano redditi da affitto

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Guardia di Finanza di Trento ha recentemente svolto un’importante operazione che ha portato alladi 25 individui che non hanno mai dichiarato igenerati dalla locazione degli immobili. L’indagine si è protratta per oltre un anno e ha rivelato un’che supera i 330.000 euro. Questo esempio evidenzia l’impegno delle autorità nel monitorare e contrastare le pratiche illecite legate agli affitti.L’operazione della Guardia di Finanza: una ricerca mirataL’operazione condotta dalla Tenenza di Tione di Trento è stata avviata sulla base di dati raccolti attraverso un attento monitoraggio economico della zona. I finanzieri hanno analizzato informazioni provenienti da piattaforme specializzate in affitti e annunci online, attivando un lavoro d’indagine che ha messo in evidenza un aspetto critico della fiscalità locale.