Ilrestodelcarlino.it - Rubano generi alimentari nei supermercati: denunciati due italiani e un brasiliano

Reggio Emilia, 12 novembre 2024 – Furti neia Reggio, tre persone denunciate nel giro di tre giorni. I tre sono stati fermati dagli agenti delle Volanti della polizia mentre rubavano in tre diversi punti vendita. Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 9 novembre, quando gli operatori di polizia sono intervenuti in un supermercato di via Emilia San Pietro dove era stato segnalato un uomo notato mentre nascondeva della merce nello zainetto dirigendosi poi verso l’uscita. I poliziotti l’hanno bloccato e hanno trovato la merce rubata. Si trattava di un italiano, di 39 anni, volto molto noto alle forze di polizia a causa di diversi precedenti prevalentemente per reati contro la persona. Il secondo episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica 10 novembre quando è stato segnalato un furto in un supermercato di via Tenni.